PSE, il PLR di Lugano esulta: "Importante passo avanti per la Città"

LUGANO – La sezione PLR di Lugano è "soddisfatta per il risultato scaturito quest’oggi dalle urne, che permetterà alla Città di riqualificare nei prossimi anni l’intero comparto di Cornaredo dotandosi di moderne infrastrutture sportive e di servizio con la realizzazione dell’importante progetto di Polo Sportivo e degli Eventi".

E ancora: "Questo voto permetterà alle società sportive di punta di continuare ad inseguire le loro legittime ambizioni agonistiche. Ma soprattutto regalerà finalmente ai tanti giovani di tutto il Cantone e a molte famiglie strutture sportive accoglienti, moderne, funzionali e al passo con i tempi. Come emerso dal dibattito interno alla Sezione, la collaborazione pubblico-privato ha mostrato qualche limite su cui il PLR cittadino veglierà per garantire una buona gestione finanziaria, ma permetterà concretamente a Lugano di trovare il suo giusto collocamento a livello nazionale anche per la qualità delle sue infrastrutture sportive".

"Come partito che colloca tra i suoi valori fondamentali anche il progresso, il PLR non può che esprimere soddisfazione per questo importante passo avanti per la città di Lugano. Sarà ora compito della città, di cittadini e commerci unirsi per rilanciare il centro puntando su turismo e manifestazioni – per sfruttare questo risultato come slancio verso una città che diventerà multipolare e multicentrica", conclude la nota del PLR luganese.