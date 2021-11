Lutto nel PPD: si é spento a 65 anni Fabio Giacomazzi, ex sindaco di Manno

MANNO – Lutto nel Partito popolare democratico per la morte di Fabio Giacomazzi, sindaco di Manno dal 2012 al 2016, che si è spento a soli sessantacinque anni. Architetto e urbanista diplomato al Politecnico di Zurigo, iniziò la carriera politica a Locarno per trasferirsi nel Luganese verso la metà degli anni Novanta. Per 8 anni è stato municipale, e in seguito sindaco, a Manno, dove dal ’96 al 2008 ricoprì la carica di consigliere comunale.

“Sono rimasto molto colpito quando ho appreso la triste notizia – ha dichiarato a LaRegione l’attuale sindaco, Giorgio Rossi, suo compagno di partito -. Con Fabio ho avuto la possibilità di lavorare in Municipio per quattro anni. C’è sempre stata sintonia tra noi. Alla famiglia porgo le più sincere condoglianze mie e di tutta la comunità di Manno”.

Giacomazzi, ha aggiunto Rossi, “si è sempre distinto per un grande approccio dal lato umano. A questo si aggiungono le sue competenze, sia politiche che professionali”.