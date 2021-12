Akai, dopo le dimissioni dal PPD, indagato per presunte irregolarità finanziarie

LOCARNO - Si era dimesso dalla presidenza del PPD di Locarno parlando di troppi impegni, ora esce la notizia di una indagine a suo carico. Lui è Alberto Akai, consigliere comunale locarnese, al cui carico c'è un'inchiesta per irregolarità finanziarie, forse legate ai crediti Covid, dunque ai danni dello Stato.

Ne dà notizia La Regione.

Non si conosce il modus operandi e come eventualmente avrebbe fatto a condurre gli illeciti. Forse ha a che fare con la sua attività nella ristorazione.

Per risanare dei debiti contratti con il comune, per il Debarcadero e la Rotonda, si era detto disposto a rinunciare agli emolumenti previsti in caso di una elezione in Municipio, poi non avvenuta.

Poi le dimissioni dalla presidenza del PPD, forse a questo punto legate alla vicenda. Dieci giorni fa la Polizia si è presentata a casa sua per sequestrare del materiale