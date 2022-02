Renzi e i bonifici dall'Arabia: ha percepito oltre un milione di euro

FIRENZE – È bufera su Matteo Renzi. Il senatore ha percepito un milione e 100mila euro per delle consulenze svolte in Arabia Saudita. Soldi che gli sono stati bonificati da alcune società arabe attraverso diversi accrediti. A far scattare la segnalazione di operazioni sospette è stata l'Unità antiriclaggio di Bankitalia alla Guardia di finanza.

Il denaro incassato si riferisce a delle consulenze fornite per la creazione in città green in Arabia a scopo futuristico. Renzi ha sempre parlato di “rapporti regolari e di fatture regolari. Non c'è alcun conflitto di interesse. L'attività parlamentare è compatibile con quella di uno che va a fare iniziative all'estero. È tutto perfettamente in regola e legittima”.