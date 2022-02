MELIDE - I cittadini svizzeri, così come quelli ticinesi, lo scorso weekend hanno bocciato il pacchetto di aiuto ai media privati. Un “no”, quello uscito dalle urne, che si presta a diverse letture, soprattutto a livello ticinese. Al di là della principale falla della proposta, quella che prevedeva di dare denaro anche ai grandi gruppi editoriali della svizzera tedesca, c’è chi ha intravisto nella bocciatura anche una forte critica ai prodotti giornalistici e alle posizioni troppo filo governative assunte dai media durante la pandemia.



Ma se il voto di domenica è stato messo in archivio, una nuova grande battaglia politico-mediatica si staglia all’orizzonte. Un gruppo di associazioni, insieme all’UDC, si appresta a lanciare un’iniziativa popolare per ridurre il canone Serafe a 200 franchi. Una “nuova No Billag” come è già stata ribattezzata, anche se rispetto alla precedente iniziativa, che prevedeva la cancellazione del canone, la proposta in rampa di lancio appare più accattivante e con una base politica a sostegno ben più allargata.



Ma quali conseguenze avrebbe una riduzione significativa del canone sulla SSR, la RSI e tutte le radio e le tv private beneficiarie del canone, come Radio3i e TeleTicino? È questa la principale domanda che scaturisce dalla futura iniziativa. Una domanda che ne ripropone altre sul ruolo del servizio pubblico, sulla presunta parzialità dell’informazione, tendente a sinistra, da parte dell’SSR, sulla possibilità o meno di risparmiare, sul futuro mediatico del nostro Paese e del nostro Cantone.



“E adesso il canone a 200 franchi?”, è questo il titolo della puntata di Matrioska in onda questa sera su TeleTicino a partire dalle 19.30. Ospiti di Marco Bazzi saranno il Consigliere Nazionale dell’UDC Piero Marchesi, il capogruppo della Lega Boris Bignasca, l’economista Amalia Mirante e l’avvocato Renzo Galfetti. Nel corso del dibattito interverranno anche il presidente dell’USAM Fabio Regazzi e il Consigliere Nazionale PLR Alex Farinelli.



