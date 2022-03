Salvini in Polonia, ma i presenti lo contestano mostrandogli la maglia di Putin

RUSSIA – Il leader leghista Matteo Salvini è giunto in Polonia per mostrare solidarietà al popolo ucraino. Ma il suo gesto non è stato apprezzato da tutti. Un gruppo di italiani, presenti sul posto, ha contestato Salvini urlandogli “buffone”. Anche il sindaco di Predmysil non ha gradito la sua presenza mostrando all’italiano la t-shirt con la faccia di Putin, indossata da Salvini in varie occasioni.

I radicali italiani hanno tacitamente accusato Salvini di aver rinnovato il 7 marzo un patto con il partito di Putin mirato “allo scambio di informazioni su temi di attualità della situazione nella Federazione Russa e nella Repubblica italiana, sulle relazioni bilaterali e internazionali”.