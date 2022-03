Benzina, quanto mi costi! L'UDC si muove per abbassare i prezzi

BERNA – L'UDC ha fatto pressione con successo per abbassare i prezzi del carburante in Consiglio Nazionale. La Camera del Popolo ha accettato una mozione del Consigliere nazionale UDC Franz Grüter (LU) che chiedeva di non applicare l'IVA a tasse, imposte e supplementi sul carburante. Ciò significherebbe che un litro di benzina o diesel costerebbe 7 centesimi in meno alla stazione di servizio.

Attualmente l'IVA viene riscossa sull'intero prezzo del carburante. Ciò significa che vengono tassate anche le varie accise, imposte e sovrattasse applicate dal governo federale sui carburanti. Di conseguenza il commercio, l'industria e i lavoratori svizzeri stanno pagando circa 7 centesimi di troppo per litro di benzina o diesel. In totale, stanno perdendo circa 300 milioni di franchi all’anno dai loro portafogli. Questa pratica contraddice fondamentalmente la logica dell'IVA. Dopo tutto, le tasse e le imposte dello Stato non sono un valore aggiunto imponibile.



Proprio ora che la guerra in Ucraina sta causando un aumento massiccio dei prezzi del carburante, questa incursione dei rosso-verdi nei portafogli delle imprese e della popolazione non può più essere giustificata.



Nella lotta contro le tasse e le imposte, il gruppo parlamentare dell'UDC in Parlamento ha quindi ottenuto un successo: Il Consiglio Nazionale ha approvato l'iniziativa parlamentare 19.405 "Fermare l'onere abusivo dell'IVA su tasse e imposte sui carburanti" del Consigliere nazionale UDC Franz Grüter (LU). Ciò significa che il supplemento dell'imposta sugli oli minerali e i dazi d'importazione sui carburanti non saranno più inclusi nella base imponibile dell'IVA. Di conseguenza, il prezzo di un litro di benzina o diesel sarà inferiore di circa 7 centesimi – se anche la Camera dei Cantoni darà seguito alla mozione.