Fabio Regazzi: "Sembra di essere su Scherzi a parte"

di Fabio Regazzi*

Qualcuno potrebbe pensare che siamo su “Scherzi a parte” ma purtroppo temo che non sia così. In ogni caso, se ve ne fosse ancora bisogno, tutti dovrebbero aver capito che le basi legali per autorizzare l’abbattimento di esemplari di lupo sono assurde, per non dire ridicole e devono essere rapidamente modificate.

Proprio per questo motivo recentemente ho inoltrato una mozione che chiede al Consiglio federale di rendere più semplici e flessibili le disposizioni in materia previste dall’ordinanza sulla caccia, accelerando nel contempo le relative procedure e dando più margine di manovra ai Cantoni.

In definitiva di tratterebbe di applicare quel buon senso che purtroppo molto degli addetti ai lavori non sanno nemmeno cosa sia… Quello che è certo è che se non si interviene rapidamente per la nostra agricoltura di montagna il destino è segnato! Sveglia prima che sia troppo tardi.

*Consigliere Nazionale PPD