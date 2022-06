Viaggio in treno, viaggio sereno: "un mito che sta scomparendo?"

BERNA – "Negli ultimi mesi si assiste sempre più ad un malfunzionamento del servizio ferroviario, con ritardi sulle tratte, soppressioni improvvise dei treni con un conseguente sovraffollamento nelle carrozze, ed in generale un'informazione lacunosa agli utenti. Il fenomeno sembra interessare in particolare la linea del Gottardo, asse di transito principale messo ora particolarmente sotto pressione dai molti turisti che, con l'inizio della bella stagione, si recano al Sud delle Alpi". Inizia così il testo dell'interpellanza inoltrata al Consiglio Federale da Fabio Regazzi.

"Analogo discorso vale per la rete ferroviaria interna al Cantone Ticino (da informazioni assunte, sembra comunque che questi problemi siano piuttosto diffusi anche nel resto della Svizzera). I disagi causati ai passeggeri si fanno inevitabilmente sempre più ingenti, con tutte le spiacevoli conseguenze che questa situazione comporta, sia per l'utenza ma anche a livello di immagine delle FFS. A ciò si aggiunga che le pratiche di rimborso dei passeggeri che hanno subito un danno a seguito di ritardi, ecc. risultano macchinose, burocratiche e poco eque".

Alla luce di quanto esposto, ecco le domande rivolte al Governo:

1. può confermare un peggioramento del servizio ferroviario sulle tratte indicate, sotto forma di ritardi, soppressione di corse, sovraccarico di passeggeri, informazione lacunosa, ecc.?

2. in caso di risposta affermativa alla domanda precedente, si pongono i seguenti quesiti:

a. quali sono le cause di questi malfunzionamenti?

b. quali misure vengono adottate per evitare, o per lo meno minimizzare, le panne tecniche?

c. quali misure vengono adottate per fare fronte ai sovraffollamenti (in buona parte prevedibili, ad es. durante i giorni festivi, le vacanze scolastiche, la ripresa dei semestri universitari ecc.)?

d. quali misure vengono adottate per informare meglio i passeggeri delle problematiche impreviste?

e. è disposto ad intervenire presso le FFS richiedendo un rapporto con dati e giustificazioni relativi a ritardi e soppressioni?

f. è disposto ad intervenire presso le FFS richiedendo un piano di misure vincolante volto a migliorare la qualità del servizio offerto?

g. è disposto ad intervenire presso le FFS per rivedere la politica di rimborso dei passeggeri vittime di questi disagi?