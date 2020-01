Bagnanti decisamente atipici: i cinghiali sulla riviera ligure ora sono un problema!

CAMOGLI – Non è stagione balneare vicino a Camogli, in provincia di Genova, ma nei giorni scorsi dei bagnanti atipici si trovavano in riva al mare. Un consigliere regionale di Fratelli d’Italia, mentre passeggiava, ha immortalato una famiglia di cinghiali sulla spiaggia.

Nella zona non è un problema nuovo, riporta il Corriere della Sera, anche se mai si erano spinti così vicini all’acqua, pur essendo quella fotografata dal politico una zona piuttosto isolata e dunque non meta di flusso di turisti.

Qualcosa comunque bisognerà fare e il Comune di Rapallo, per esempio, qualche tempo fa ha fornito gli agenti di fucili di calibro 12. Vanno usati solo per emergenze e non per abbattere gli animali sorpresi vicino alle case o nel centro urbano. I danni causati sono sempre maggiori.

L’autore dello scatto degli scorsi giorni è deciso a portare il tema all’attenzione del consiglio.