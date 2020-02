Influencer a tutto pelo. La scelta di Macey Duff: "Felice di mostrarmi come sono, lontana dagli stereotipi imposti dalla società"

Le foto di Macey Duff, 19enne ballerina del Nevada, stanno rapidamente facendo il giro del mondo. O dei social, poco cambia. Il motivo? La giovane va decisamente contro-tendenza dopo aver mollato rasoio e creme depilatorie. Sui social, infatti, posta foto con peli in bella vista. Alla faccia delle influencer tutte 'trucco e parrucco'.

Sotto le ascelle, sulla gambe e perfino sulle braccia. La Duff non ha paura di mostrarsi e "da quando non mi depilo mi sento più forte". Le critiche, ovviamente, non sono mancate. "Ricevo – dice alla stampa – tanti insulti, ma ho imparato ad accettarmi per quella che sono e con il mio corpo ho sviluppato una connessione personale. Voglio dimostrare che si può essere belle anche con i peli e voglio sfidare gli stereotipi di bellezza che ci vengono imposti dalla società".