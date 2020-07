La gaffe del Casinò di Lugano: complimenti per la salvezza del Lugano. Ma la matematica dice che...

LUGANO – Il Lugano di mister Jacobacci sta mettendo in campo anima e cuore per assicurarsi la salvezza in Super League. Una salvezza solo accarezzata lo scorso fine settimana sul campo del Basilea che ha fatto slittare la ‘festa’ dei bianconeri, matematicamente parlando ancora in lotta per garantirsi la sopravvivenza.

Il confronto di ieri sera tra Zurigo e Sion poteva – in caso di vittoria dei tigurini – significare salvezza ‘dal divano’ per Bottani e compagni. Ma la vittoria dei vallesani costringe gli uomini di Jacobacci a rincorrere i punti necessari sul campo. Attenzione massima, quindi, in vista della sfida di venerdì a Cornaredo contro il Servette.

Eppure...per il Casinò di Lugano – sponsor del club – la salvezza è ormai cosa fatta. In città, ieri sera, sono stati affissi dei cartelloni in cui la casa da gioco si complimentava con giocatori e staff per la permanenza in Super League.

Una gaffe che – fatti gli scongiuri del caso – speriamo possa diventare presto realtà. Stando a nostre informazioni, i tre cartelli affissi sono stati prontamente sostituiti con un’altra campagna.