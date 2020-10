Se ne è andato Sean Connery, il leggendario 007 ma non solo

BAHAMAS - Lutto nel mondo del cinema. Se ne è andato uno degli attori probabilmente più famosi degli ultimi 35 anni. Sean Connery si è infatti spento questa notte all'età di 90 anni.

Nel suo palmares prestigiosi premi come un Oscar e due Bafta e tre Golden Globes, ha recitato in film che hanno fatto la storia come Ottobre Rosso, Higlander, Il nome della rosa. Si è però consacrato definitivamente interpretando il più celebre agente segreto di tutti i tempi, James Bond, recitando nei primi sette film su 007. Poi scelse di non rimanere indissolubilmente legato ad un solo ruolo e lo lasciò, ma indubbiamente viene ancora associato facilmente a Bond.

Scozzese, ha sempre amato la propria terra, per la quale ha desiderato per tutta la vita l'indipendenza, pur avendo vissuto per la maggior parte della sua vita all'estero. Ha supportato il Partito Nazionale Scozzese (SNP),[19] sia finanziariamente che attraverso apparizioni pubbliche.

Si è spento nella sua residenza alla Bahamas, nel sonno. Nel 2005 aveva lasciato il mondo del cinema, rimanendone comunque una leggenda.