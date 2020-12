Il Club del Tappo, Radio Morcote International e un nuovo modo di fare beneficienza: dall'AperoPacco alla diretta social!

MORCOTE - Dicembre significa anche appuntamento col Club del Tappo. Quest'anno particolare anche l'evento benefico ha dovuto reinventarsi, sarebbe stato impossibile organizzare una delle tradizionali feste che tanto piacciono. E allora la festa approda... alla radio!

In collaborazione con Radio Morcote International, "sabato 19 dicembre “Il Tappo (Virtuale) di Natale” irromperà nelle case di tutti i partecipanti attraverso un appuntamento online, in diretta dagli studi di Video Event by Rescue Media dai quali Grant Benson e la Dany, i due speaker di Radio Morcote International trasmetteranno LIVE! L’evento potrà così raggiungere non solo gli amici in Ticino ma in tutto il mondo attraverso le pagine Facebook di Club del Tappo e Radio Morcote International, per un brindisi collettivo nel pieno spirito che ha sempre contraddistinto questa iniziativa".

Come si può contribuire all'idea di un'ente che in 20 anni ha devoluto oltre 815 642.85 CHF in Ticino, in Svizzera e nel Mondo? "Partecipare e contribuire sarà molto semplice e divertente: basterà collegarsi al sito www.clubdeltappo.ch, ordinare il proprio AperoPacco, contenente una selezione di ottimi prodotti ticinesi per un ricco aperitivo per due e prepararsi ad aprirlo la sera del 19 dicembre! L’AperoPacco verrà consegnato direttamente a casa propria e l’acquisto contribuirà a raccogliere fondi per l’associazione oltre ad ottenere l’invito esclusivo per la festa LIVE".

Grant Benson e la Dany, i due famosi speaker di Radio Morcote International, "vi aspettano in diretta sabato 19 dicembre a partire dalle ore 19.00 per brindare, aprire il vostro AperoPacco in collegamento facebook e festeggiare l’arrivo del Natale con un sottofondo 100% rock", prosegue la nota di presentazione.

"Saranno tre ore di diretta durante le quali gli ospiti potranno condividere i loro festeggiamenti inviando foto dei loro brindisi, dell’apertura dell’AperoPacco, dediche audio e video via Social o via whatsapp (079 5826419), cantare, augurare Buon Natale ai propri cari e ovviamente divertirsi ballando! Una festa unica ed imperdibile che darà la possibilità di riunirsi e condividere sorrisi e risate in totale sicurezza. L’appuntamento è quindi su www.clubdeltappo.ch per acquistare il proprio AperoPacco e contribuire a sostenere i progetti benefici dell’Associazione", termina.

“Il motto di quest’anno è INSIEME FACCIAMO LA DIFFERENZA”, ha dichiarato Guglielmo Bianchi, Presidente del Club del Tappo Ticino. “In un momento particolare come quello che stiamo vivendo, questa iniziativa è per noi un esigenza ancora più forte. È un modo per tornare ad essere uniti seppur distanti, per ritornare a sentirci parte di una comunità che vive e ha voglia di sostenersi, aiutando chi ne ha più bisogno” ha concluso.

“Per noi di Radio Morcote International è un onore essere parte integrante dell’evento Il Tappo Virtuale di Natale”" ha dichiarato Grant Benson, fondatore e speaker della Radio, e aggiunge: " “Quando ci è stato chiesto di creare un evento LIVE per condividere la festa di Natale, abbiamo accettato con immensa gioia. Suoneremo, ci divertiremo e contribuiremo a a sostenere i progetti benefici del Club insieme a Video Event by Rescue Media! Non potevamo volere di più!”. conclude Grant.