Michelle Hunziker in Ticino tra castello, lago e il grotto

LUGANO – Michelle Hunziker è in Ticino. La showgirl elvetica conclude oggi, nel suo Cantone d'origine, il suo tour per Svizzera Turismo. La Hunziker è partita questa mattina da Lugano. "Sono molto emozionata – ha detto nelle stories su Instagram – di girare per le strade di Lugano con il sole. Ci sono un sacco di luoghi che mi ricordano il mio papà".

Michelle ha successivamente postato alcune immagini che la ritraggono al Castello Montebello di Bellinzona, "in attesa dei video di Svizzera Turismo". Poi si è recata al Grotto Grassi di Tremona, dove con il suo entourage al seguito si è fermata per mangiare e non ha mancato d'immortalare la splendida sosta sui social.