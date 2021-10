Tradita e "attappirata", Ambra Angiolini pensa di denunciare Striscia

MILANO - Il Tapiro d'oro consegnato da Striscia la Notizia all'attrice Ambra Angiolini continua a far discutere. La donna è stata tradita dall'ex compagno, l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri e in molti hanno tuonato sul gesto poco cavalleresco del tg satirico. A insorgere contro la trasmissione era stata la figlia della Angiolini.

Stando al Corriere della Sera, ora la stessa attrice starebbe pensando di sporgere denuncia. Infatti i legali della Angiolini, Valeria De Vellis e Daniela Missaglia, hanno comunicato di riservarsi di valutare "ogni migliore iniziativa a tutela della loro assistita in considerazione dell’illegittima intromissione e conseguente spettacolarizzazione di una vicenda privata e dolorosa da parte del signor Valerio Staffelli".

Striscia si difende affermando che mai, durante la consegna del Tapiro da parte di Staffelli, l'attrice avrebbe dato segno di non voler essere intervistata. A parlare del caso, indignata, era stata addirittura la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti, negli scorsi giorni sono intervenute diverse colleghe di Ambra, come Laura Chiatti. Molti critica era stata Selvaggia Lucarelli.