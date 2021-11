I Maneskin illuminano Las Vegas, ma i Cugini di Campagna puntano il dito: "Basta copiarci i vestiti"

STATI UNITI – Il 2021 è l'anno della definitiva consacrazione per i Maneskin, freschi vincitori di Sanremo ed Eurovision. I Rolling Stones hanno puntato sul gruppo italiano per aprire il concerto di Las Vegas. Eppure, c'è anche chi non risparmia critiche all'indirizzo della band italiana. Sono stati i Cugini di Campagna ad alzare il polverone sui social, puntando il dito contro l'abbigliamento "americano' usato da Damiano David, a loro dire "uguale" a quello che fu utilizzato da Nick Luciano in tournée. "Basta copiare i nostri abiti", hanno scritto i Cugini di Campagna.

Accusa non proprio digerita dai fans dei Maneskin, i quali non hanno risparmiato a loro volta insulti e sfottò ai Cugini di Campagna. Ma lo storico gruppo italiano ha rincarato la dose sempre via social: ha postato una cover del brano dei Maneskin 'Zitti e buoni' con l'invito a "fare di meglio, come noi abbiamo fatto con la vostra canzone".