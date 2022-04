La rivelazione di Johnny Depp: "Non ho mai guardato ‘Pirati dei Caraibi’. Jack Sparrow fa cose che io non potrei mai"

REGNO UNITO – Sono giorni di alta tensione per l’attore Johnny Depp e l’ex moglie Amber Heard, a confronto durante il processo per diffamazione. Nell’ambito dell’udienza dell’attore, Depp ha rivelato un curioso dettaglio: quello di non aver mai visto il film “Pirati dei Carabi”, pellicola nella quale interpreta il noto personaggio del capitano Jack Sparrow.

“Credo che il film sia andato abbastanza bene”, ha detto alla Corte in risposta alla domanda ‘come è cambiata la tua vita dopo quel film?”. “Il capitano Sparrow – ha detto – può fare cose che io non potrei mai fare, può dire cose che io non potrei mai dire. Ho portato ‘al limite’ il mio personaggio perché pensavo potesse essere amato dai bambini ma anche dagli adulti. Un po’ come Bugs Bunny diciamo”.

Quanto Jacks Sparrow c’è in Johnny Depp? “Il personaggio cinematografico rimane tale. Non è che lo porti nella vita di tutti i giorni.

Per quanto riguarda le accuse, Depp ha categoricamente affermato di “non aver mai picchiato in vita mia una donna. Non sono quel genere di persona. Lei (Amber ndr) ha bisogno di violenza, di conflitto. Spesso mi ha aggredito con schiaffi, pugni, calci. Una volta addirittura mi voleva staccare un dito. Io in quei momenti ho sempre pensato a ritirarmi senza fare del male”.