Furia Tyson sull’aereo. Prende a cazzotti un passeggero ubriaco

SAN FRANCISCO – Momenti folli, quelli vissuti su un aereo da Mike Tyson. L’ex campione dei pesi massimi ha ripetutamente colpito con dei pugni un passeggero ubriaco che non smetteva di provocarlo. Il filmato dell’animato litigio ha immediatamente fatto il giro del web. Il filmato mostra Tyson che si sporge sullo schienale del sedile per poi scaricare una raffica di colpi sul passeggero seduto dietro - molto probabilmente ubriaco -, che mostra lividi e ferite sanguinanti in seguito all'aggressione.

Considerato uno dei più forti pesi massimi di tutti i tempi, Tyson è noto alle cronache per i suoi comportamenti pericolosi e per i suoi problemi con la legge, compresa una condanna per stupro per la quale passò più di tre anni in carcere e vari altri arresti causati dalla dipendenza da cocaina. Nel 1997 sul ring morse l'orecchio di Evander Holyfield staccandogliene un pezzo.