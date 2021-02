La SSR toglie a Canetta il dossier sulle molestie sessuali. La causa? Dei cinguettii di troppo

COMANO - Una clamorosa novità arriva da Comano. Il dossier relativo all'inchiesta sulle presunte molestie sessuali è stato tolto dalle mani di Maurizio Canetta, tra pochi mesi direttore uscente. La decisione, riporta La Regione, è stata presa dalla SSR, più precisamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Jean Michel Cina e dal direttore generale Gilles Marchand.

Il motivo? Due cinguettii ritenuti inopportuni. Si tratterebbe di risposte attraverso Twitter ad altri utenti del social su argomenti di natura sessuale, risalenti a aprile. Non sono, viene precisato, molestie o commenti sessisti, però non sono state ritenute in linea col ruolo. Canetta peraltro se ne era già scusato e aveva rimosso i commenti dopo qualche critica.

Quando sono arrivati alla sede centrale, però, nonostante fossero stati cancellati, sono stati ritenuti inadatti.

Il direttore l'ha presa anche bene, commentando al quotidiano bellinzonese che la scelta “permette di portare avanti in modo sereno la discussione con l’SSM su un tema particolarmente sensibile come quello delle molestie e del mobbing, dato che è parso che quei tweet potessero rappresentare un pregiudizio negativo