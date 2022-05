TeleTicino si aggiudica l'hockey, derby compresi. Ecco l'accordo con MySport

MELIDE – Colpaccio di TeleTicino, che si è aggiudicata la possibilità di proporre in esclusiva sul proprio canale le partite in chiaro della National League A di hockey, compresi i quattro derby tra Ambrì Piotta e Lugano. L’emittente di Melide trasmetterà gli incontri di regular season, pre-playoff e playoff del campionato 2022-2023. L’accordo con MySports e la National League, che avrà la durata iniziale di due anni, è stato raggiunto grazie al Gruppo Corriere del Ticino, che ha deciso di sostenere un’operazione senza precedenti. Ogni incontro che verrà trasmesso in diretta sarà arricchito da un pre-partita e da un post-partita con ospiti in studio e interviste dalle piste in collaborazione con la redazione sportiva dell'emittente diretta da Sacha Dalcol.

“Siamo davvero felici di offrire gratuitamente agli appassionati della Svizzera italiana la possibilità di assistere, dalle proprie abitazioni o attraverso i propri dispositivi mobili, ad un importante numero di partite del campionato di hockey di National League; oltre ai 4 derby fra Ambrì Piotta e Lugano, verranno trasmesse partite di interesse per il pubblico ticinese. La nostra missione è di essere vicini al nostro pubblico e al nostro territorio; questo è certamente un modo di dimostrarlo” dichiara Alessandro Colombi, CEO del Gruppo Corriere del Ticino.

Per TeleTicino, prosegue Colombi, “si tratta di un’altra sensazionale operazione dopo la trasmissione dei derby nelle tre stagioni fra 2017 e 2020: un’operazione di cui siamo orgogliosi avveratasi grazie alla squadra operativa, alla redazione sportiva, alla produzione, alla tecnica e a tutta la squadra di direzione. Ora comunque viene il difficile, e cioè dimostrarsi all’altezza delle aspettative, ma come abbiamo già fatto in passato anche in questa grande opportunità sapremo confezionare un prodotto di assoluto valore”.

Da parte sua, Dalcol, afferma: “Oltre ai derby, offriremo ai telespettatori un pre-partita e un ampio post-partita, con i commenti di ospiti in studio e le parole dei protagonisti. Si tratta di qualcosa di eccezionale per la nostra emittente e vogliamo che anche il contorno alla partita sia all’altezza dello spettacolo sul ghiaccio”.

Grazie alle diverse partnership, si legge in una nota stampa di MySport, “i tifosi potranno guardare ancora più partite nell’ambito della TV in chiaro e beneficeranno di una più ampia offerta digitale nonché di più contenuti su un maggior numero di canali. In futuro le partite in diretta della Regular Season e dei Playoff potranno essere seguite su TV24, Léman Bleu e Teleticino”.

Matthias Krieb, responsabile di MySports, afferma: “Il nostro intento è di accrescere in modo sostenibile la visibilità della National League e ora, insieme a Léman Bleu e Teleticino, possiamo contare su altri due partner al nostro fianco che promuoveranno tale sviluppo nelle rispettive regioni. Per gli appassionati di hockey su ghiaccio nella Svizzera Francese e in Ticino, ciò significa, inoltre, vedere più hockey su ghiaccio, più highlight, più notizie e informazioni sulle squadre e sui giocatori regionali non solo in TV, ma anche online e nell’app. Non vediamo l’ora di iniziare la nuova stagione con i nostri partner in tutto il paese che metteranno l’hockey su ghiaccio al centro e offriranno insieme a noi una telecronaca sulla National League innovativa, professionale e, al tempo stesso, divertente”.

Infine, le parole di Denis Vaucher, CEO della National League: “Il modello innovativo di MySports ci convince molto e non vediamo l’ora di dare inizio il prossimo settembre a una nuova era della National League, grazie a una potente rete di partner amanti dell’hockey nonché a format e canali di diffusione innovativi”.