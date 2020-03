Coronavirus, BancaStato sostiene le PMI ticinesi

TICINO – Dopo aver lanciato il primo aiuto concreto alle PMI sospendendo gli ammortamenti fino al 30.09.2020, BancaStato interviene di nuovo partecipando al programma della Confederazione per l’aiuto alle PMI. A determinate condizioni, le imprese con problemi di liquidità dovute all’urgenza Covid-19 possono in modo semplice e veloce ottenere:

- un credito garantito al 100% dalla Confederazione fino a 500'000 franchi al tasso d’interesse dello 0% annuo per il primo anno (COVID-19);

- un credito garantito all’85% dalla Confederazione da 500'000 franchi a 20 milioni di franchi al tasso d’interesse dello 0,5% annuo per il primo anno per la parte garantita dalla Confederazione e a un tasso definito dalla Banca per il 15% restante (COVID-19 PLUS).

I crediti saranno rimborsabili in cinque anni; il primo anno non sarà chiesto l’ammortamento, in seguito il cliente lo definirà in accordo con il suo consulente. Maggiori informazioni sul programma di dettaglio della Confederazione sono consultabili sul sito dedicato https://covid19.easygov.swiss/it/.

Da rilevare che le misure della Confederazione integrano il piano cantonale da 50 milioni di franchi già annunciato nei giorni scorsi dal Consiglio di Stato.

Processo per la richiesta

Il processo è molto semplice:

- occorre inizialmente compilare un formulario di richiesta per un credito COVID-19 e/o COVID 19- PLUS scaricabile dal sito: https://covid19.easygov.swiss/it/

- tale formulario, debitamente compilato, stampato, firmato e scansionato, è da indirizzare a BancaStato all’indirizzo e-mail:

sostegnopmi@bancastato.ch

Un numero telefonico dedicato

Allo scopo di aiutare la clientela a evadere le formalità amministrative, BancaStato ha predisposto una “task-force” dedicata

raggiungibile al numero 091 803 30 30 Il numero sarà attivo da giovedì 26 marzo 2020 alle 08.00. L’invito è di non

esitare a chiamare per qualsiasi domanda relativa alla richiesta dei crediti COVID-19.

Il programma è attivo sia per la clientela di BancaStato sia per le PMI che non sono ancora clienti.