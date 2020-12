Sette assegni per altrettante realtà ticinesi attive per il bene della popolazione. BancaStato dona 80mila franchi

BELLINZONA - Fornire un sostegno concreto ad associazioni e realtà che ogni giorno si adoperano per la sanità e per la collettività. È questo lo scopo degli assegni di beneficenza devoluti in questi giorni da BancaStato: un gesto voluto dall’Istituto “come ulteriore segno della nostra vicinanza dopo i lunghi e difficili mesi che la societàintera ha vissuto e sta ancora vivendo” commenta Fabrizio Cieslakiewicz, Presidente della Direzione generale.

Sette assegni da, complessivamente, 80 mila franchi: è con questo gesto che BancaStato ha

voluto augurare buone Feste a sette rispettive realtà ticinesi attive ogni giorno per il bene della

collettività.

Durante il 2020 BancaStato ha concretizzato in diverse maniere il suo impegno a sostegno del

ad esempio avvenuto con il finanziamento dell’iniziativa “Vivi il tuo Ticino”.

“L’emergenza sanitaria che la nostra società ha vissuto e sta vivendo fa emergere in maniera

ancora più spiccata l’importanza di valori quali la vicinanza e l’attenzione per il territorio: due aspetti che hanno sempre caratterizzato BancaStato” commenta Fabrizio Cieslakiewicz, Presidente della Direzione generale dell’Istituto. “Abbiamo dunque voluto sostenere con ulteriori gesti concreti il prezioso lavoro di alcune realtà che agiscono per il bene del territorio e dei suoi abitanti, e ciò si aggiunge alle molte piccole donazioni che le singole sedi e agenzie di BancaStato effettuano tradizionalmente nelle regioni di loro competenza”.

Le realtà che riceveranno gli assegni sono:

- Ente Ospedaliero Cantonale

- Clinica Luganese Moncucco

-Lega ticinese contro il cancro

- Greenhope Foundation

- Soccorso d’inverno Ticino

- Tavolino Magico

- Pro Infirmis