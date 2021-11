La Direzione generale accoglie Nicola Guscetti

BELLINZONA - La Direzione generale di BancaStato è ora operativamente al completo: da inizio novembre Nicola Guscetti ha ripreso la conduzione dell’Area Private Banking e Gestori Patrimoniali Esterni da Claudio Genasci, che ha raggiunto l’età del pensionamento. Il nuovo membro della Direzione generale è stato selezionato dal Consiglio di amministrazione al termine di un articolato e rigoroso processo di selezione. La Banca ritiene di aver trovato il profilo ideale per continuare ad affrontare le sfide del settore e fornire un importante e ulteriore impulso a BancaStato.

Nicola Guscetti è pertanto il nuovo responsabile dell’Area Private Banking e Gestori Patrimoniali Esterni.

Il nuovo membro della Direzione generale è entrato in carica a inizio novembre, raccogliendo così il testimone da Claudio Genasci che a fine giugno ha raggiunto l’età del pensionamento. Sino a fine ottobre la conduzione dell’Area è stata assicurata ad interim da Fabrizio Cieslakiewicz, Presidente della Direzione generale.

Il profilo ideale per l’Istituto

Nicola Guscetti, classe 1966, è di nazionalità svizzera e risiede a Breganzona. Nel 1991 si laurea in economia all’Università di San Gallo. Inizia la carriera bancaria nel 1994 tra le fila del Gruppo BSI. Negli anni successivi ricopre diverse funzioni di rilievo sia in Svizzera sia all’estero nell’ambito della gestione della clientela, delle operazioni, del Risk Management e della revisione interna. Nel 2018 è Head Global Business Risk Management presso EFG Bank. Nel 2019, con il rango di Senior Partner, assume la carica di Chief Financial Officer e Deputy CEO presso Patrimony 1873 SA, società di intermediazione mobiliare appartenente al Gruppo EFG International.

La nomina di Nicola Guscetti è frutto di un articolato e rigoroso processo di selezione che ha coinvolto candidati interni ed esterni a BancaStato. Il Consiglio di amministrazione è convinto di aver individuato in Nicola Guscetti le conoscenze e le esperienze ideali per consentire all’Area di continuare ad affrontare con efficacia ed energia le sfide presenti e future, fornendo un importante e ulteriore impulso a BancaStato.

Il Consiglio di amministrazione è grato a Claudio Genasci per il cruciale apporto fornito in venti anni di attività nello sviluppo di un’Area dedicata al Private Banking e ai servizi di investimento, fattori imprescindibili per garantire a BancaStato la natura di banca universale e concorrere in maniera determinante alla diversificazione delle fonti di ricavo. A lui vadano i migliori auguri per il futuro.

La squadra

La Direzione generale di BancaStato è dunque così composta:



• Fabrizio Cieslakiewicz, Presidente

• Daniele Albisetti, Responsabile Area Finanza

• Curzio De Gottardi, Responsabile Area Prodotti e servizi

• Nicola Guscetti, Responsabile Area Private Banking e GPE

• Patrick Lafranchi, Responsabile Area Rischi

• Gabriele Zanzi, Responsabile Area Retail e Aziendale