Via a Sanremo: chi è il favorito? Rispondi al SONDAGGIO

Sanremo Caricamento in corso ... Chi vincerà il Festival di Sanremo? Blanco/Mahmood Achille Lauro Emma Gianni Morani Rkomi Massimo Ranieri Elisa Dargen D'amico Rappresentante di Lista Altro [{"keyQ":"q_sk81iq"}] Vota Risultati Chi vincerà il Festival di Sanremo? Blanco/Mahmood 12% 12% Achille Lauro 23% 23% Emma 12% 12% Gianni Morani 19% 19% Rkomi 4% 4% Massimo Ranieri 0% 0% Elisa 19% 19% Dargen D'amico 0% 0% Rappresentante di Lista 4% 4% Altro 8% 8% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1563180,"result_type":"perc","poll_type":"1","uid":"1311486","title":"Sanremo","questions":{"q_sk81iq":{"a":{"a_1on0po":"Blanco/Mahmood","a_8obeu9":"Achille Lauro","a_buf1hn":"Emma","a_xrybp":"Gianni Morani","a_1o23tn":"Rkomi","a_8pjkb":"Massimo Ranieri","a_xxrsce":"Elisa","a_70igq":"Dargen D'amico","a_x22lzo":"Rappresentante di Lista","a_ulm96p":"Altro"},"q":"Chi vincerà il Festival di Sanremo?","t":"1"}}}

SANREMO – Parte tra poche ore il Festival di Sanremo 2022. Un'edizione attesissima e che promette spettacolo a non finire. Tanti i cantanti in gara pronti a sfidarsi per primeggiare. Chi è il vostro favorito alla vittoria finale? Rispondi al sondaggio sottostante