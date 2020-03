Una settimana di festa al Lungolago di Locarno: ecco tutti gli eventi

LOCARNO – Al Ristorante Bar Lungolago di Locarno è tempo di far festa. Dopo i festeggiamenti per il carnevale, il locale di Bruno D’Addazio non si ferma e propone una settimana di feste e divertimento.

Si comincia giovedì 5 marzo con “l’aperitivo BMW” in collaborazione con il Garage Rivapiana a partire dalle 18:00. In programma anche un grande concorso con ricchi premi.

Dal 5 al 7 marzo sarà anche tempo di “La maialata”, un ricco menù a base di carne che comprende zuppetta di cotiche e fagioli, bruschetta con salsiccia, fiocco di Parma e salumi felini nostrani e sott’aceto, asse dello Stalliere (minimo per due persone), Gigli al ragù di cinghiale, maialino al forno o allo spiedo. L’assaggio completo sarà disponibile al prezzo di 42 .- franchi.

Sabato 7 marzo torna anche la ‘Festa della gnocca’ con menù e drink tutti da gustare. E come non celebrare la festa della donna l’8 marzo? Per l’occasione, il Lungolago di Locarno concede il 20 per cento di sconto a tutti i tavoli di sole donne.

Prezzi e ulteriori informazioni disponibili cliccando qui.

A corredo dell'articolo tutte le locandine degli eventi.