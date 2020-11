“Rendi speciale il tuo Natale, brinda locale!”: arriva il 'calendario dell'avvento' di Ticinowine

MORBIO – “Rendi speciale il tuo Natale, brinda locale!”. È lo slogan che ha scelto Ticinowine per lanciare il personale calendario dell’avvento con un’offerta diversa direttamente dalle cantine.

Nelle prossime settimane, poco meno di una quarantina di cantine sparse su tutto il territorio cantonale, apriranno le loro porte, nel pieno rispetto delle direttive COVID, per consigliarvi al meglio sui vini da abbinare ai menu delle feste.

“Sappiamo tutti - ci dice Andrea Conconi, direttore di Ticinowine – che mancano direttive precise sul numero di persone o nuclei famigliari che potranno sedersi a tavola insieme per festeggiare, ma ognuno troverà la soluzione per trascorrere un momento con i propri cari. Grazie ticinesi! In questi mesi, il nostro settore ha percepito che i ticinesi sono vicini ai prodotti del proprio territorio. Alcuni hanno effettuato acquisti in cantina e, in questo periodo di COVID, si è notata una crescente attività negli acquisti online. Le cifre delle vendite, nella grande distribuzione, sono in aumento a livello ticinese e svizzero e anche il progetto UNITI, lanciato in piena vendemmia e che ha coinvolto tutte le filiere dell’agroalimentare, sta dando i suoi frutti”.

E ancora: “Il vino, prodotto esclusivamente per il canale HORECA, sta dimostrando, anche in questo caso, il sostegno di solidarietà dai clienti della ristorazione. Si stima che sono state vendute circa 13-15 mila bottiglie. Un’offerta al giorno in favore di chi sta sostenendo i vini ticinesi. Per allietare le vostre festività, Ticinowine ha coordinato i produttori i quali, a turno, proporranno ogni giorno, un’offerta speciale su un loro vino. Come in un classico calendario dell’avvento, scoprirete ogni giorno un vino diverso, di una differente azienda, ad un prezzo speciale. Seguiteci quindi sui siti “ticinowine.ch” o “cantineaperte.ch” e sui nostri social e, per coloro i quali preferiscono tenersi aggiornati seguendo giornali e TV, ricordo che le offerte saranno anticipate alla sera da uno spot su

Teleticino, mentre il Corriere del Ticino pubblicherà l’offerta del giorno”.

Le proposte saranno valide per acquisti diretti in cantina, telefonici, via mail e negli shop online delle singole aziende. Riassumendo: ogni giorno, in offerta speciale, un solo vino di un’azienda sempre diversa. Sarà un Natale diverso quest’anno: rendilo speciale, brinda locale!