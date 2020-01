Il 2019 della Camera di Commercio: "obiettivo centrato"

2 missioni all'estero, 58 nuovi soci, oltre 1100 assegni familiari autorizzati, 244mila click sul proprio sito. Dall’emissione di 40’000 CITES alla redazione di 729’000 (circa) battute sulle 324 pagine della rivista economica Ticino Business. E ancora: 1’080 persone hanno frequentato uno o più delle 113 proposte formative, e così via… Sono solo alcuni dei numeri collezionati dalla Camera di Commercio del Canton Ticino che ha riassunto il personale anno solare con un'infrografica (vedi foto) intitolata "obiettivo centrato". Un mini-viaggio, insomma, nella realtà della Cc-Ti con cifre particolari e curiose.

Come aderire alla Cc-Ti?

La Cc-Ti propone un ventaglio di servizi mirati alle aziende e alle associazioni di categoria attive sul territorio cantonale. L’offerta di servizi è orientata al sostegno della quotidiana gestione aziendale e associativa così come allo sviluppo del business. Lisa Pantini, Responsabile delle Relazioni con i soci, è a disposizione per dare maggiori dettagli agli interessati. Potete contattarla per e-mail o telefonicamente (+41 91 911 51 32).