Anche la Commissione Sanità del Nazionale chiede che i test restino gratuiti

BERNA - Ora che il certificato Covid è obbligatorio per molti settori, i test devono restare gratuiti. Sono in molti (tra cui Verdi, PS e UDC) a chiederlo e adesso anche la Commissione per la sicurezza sociale e la sanità del Consiglio nazionale (Csss-N) scrive una una lettera al Consiglio federale.

La decisione di abolire i test gratuiti per gli asintomatici dal 1o ottobre era arrivato qualche tempo fa.

Il Consiglio Federale ha già deciso di ridiscutere il tema. Una decisione è attesa al più presto venerdì.