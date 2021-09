Zanini: "Il vaccino Johnson&Johnson per chi non può usare Pfizer e Moderna"

BELLINZONA - Presto arriverà il vaccino di Johnson&Johnson in Svizzera? Il Ticino aspetta circa 5-6000 dosi, fa sapere il farmacista cantonale Giovan Maria Zanini alla RSI.

Esse saranno destinate a chi è allergico ai vaccini sinora disponibili e a chi è costretto a casa e per problemi tecnici legati alla conservazione dei prodotti non ha potuto essere vaccinato.

Chiunque potrà avere il vaccino americano? Per ora no, spiega Zanini. La priorità sarà "soddisfare i bisogni sanitari delle persone che non possono vaccinarsi con Pfizer o Moderna".

Eventualmente dopo le restanti dosi potrebbero essere destinate ad altri pazienti.