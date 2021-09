In 3'000 contro le misure: "Non siamo contrari al vaccino ma alle restrizioni"

USTER - Continuano le manifestazioni contro le misure restrittive in Svizzera. Oggi pomeriggio erano in 3'000 a Uster, nel Canton Zurigo, per un corteo autorizzato. Hanno partecipato anche i gruppi i “Freiheits-Trychler” e “Mass-Voll”, che avevano invitato i loro simpatizzanti a non prendere parte alla protesta di Berna dell'altro giorno.

I manifestanti si sono dichiarati contrari non al vaccino bensì alle restrizioni. Ma non piace assolutamente una ipotetica vaccinazione obbligatoria, come si evince da numerosi cartelli. Critiche anche per il Ministro Berset.

Il corteo è stato pacifico, però alcune persone hanno contestato la manifestazione, dicendo che "Uster è vaccinata" e lamentando che a causa di chi non vuole le misure restrittive non avrà luogo la tradizionale fiera-mercato annuale.