In migliaia in piazza a Friborgo contro le misure anti Covid

FRIBORGO - Ancora una volta erano in migliaia a protestare contro le misure anti Covid, tra cui anche il certificato. Come sempre accade quando vengono organizzate manifestazioni simili, scendono in piazza molte persone, oggi è successo a Friborgo.

La giornata era organizzata dal Movimento svizzero per la libertà dei cittadini all'urlo ormai classico di "libertà".

C'erano anche i “Freiheitstrychler" coi loro campanacci.

"L'indurimento della legge Covid genererà esclusione, discriminazione e installerà una società di sorveglianza generalizzata”, sostengono le migliaia di manifestanti.