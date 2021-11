Un caso della nuova variante è stato trovato in Belgio

BELGIO - La nuova variante, quella che secondo alcuni resisterebbe ai vaccini, mentre per altri il siero continuerebbe a proteggere da ricoveri e morti, è in Europa. Un primo caso è stato infatti rilevato in Belgio.

Ne è stata colpita una giovane donne. Ha attraversato la Turchia per andare in Egitto e ha sviluppato i sintomi 11 giorni dopo il viaggio.

Si tratta di una paziente non vaccinata che non aveva mai contratto il Covid.

La sua carica virale era elevata.

Non ha alcun collegamento col Sudafrica.