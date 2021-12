Merkel annuncia che il Parlamento discuterà del vaccino obbligatorio. E entra in vigore il 2G

BERLINO - La Germania ha intenzione di discutere a livello parlamentare dell'obbligo vaccinale, un'idea che appariva essere nell'aria già da un po' ed ora è ufficiale.

I non vaccinati andranno di fatto in lockdown: non potranno più accedere agli spazi pubblici nemmeno col tampone, in un sistema che diventerà 2G. Potranno per contro solo lavorare.

Angela Merkel si è detta preoccupata della forza della quarta ondata, e ha ammesso che avrebbe preferito una situazione simile a quella dell'Italia.

Nelle zone con più contagi chiuderanno anche le discoteche.