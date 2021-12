Da gennaio sarà possibile far vaccinare i bambini dai cinque agli undici anni

BERNA - L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e la Commissione federale per le vaccinazioni (CFV) raccomandano la vaccinazione anti-COVID-19 con due dosi di vaccino anche ai bambini tra i cinque e gli undici anni. I genitori o i detentori dell’autorità parentale che lo desiderano possono far vaccinare i bambini in base a una valutazione individuale dei rischi e dei benefici non appena la vaccinazione sarà disponibile. La raccomandazione fa seguito all’omologazione, da parte di Swissmedic, del vaccino a mRNA Comirnaty® di Pfizer/BioNTech per i bambini tra i cinque e gli undici anni.

La raccomandazione della CFV e dell’UFSP è destinata in particolare ai bambini di questa fascia d’età la cui salute è già fortemente compromessa a causa di una malattia cronica. La vaccinazione è raccomandata in primo luogo ai bambini che convivono e sono a stretto contatto con adulti particolarmente a rischio, per esempio persone affette da immunodeficienza che non possono proteggersi con la vaccinazione.

La vaccinazione è altresì raccomandata in particolare ai bambini tra i cinque e gli undici anni guariti dalla COVID-19 che hanno gravi problemi di salute o che sono a stretto contatto con persone particolarmente a rischio, immunodepresse e quindi non protette dalla vaccinazione. Per questi bambini è sufficiente una dose di vaccino.

Attualmente la vaccinazione non è raccomandata a tutti gli altri bambini guariti.

Vaccinazione dei bambini possibile da gennaio

I bambini di età compresa tra i cinque e gli undici anni potranno essere vaccinati esclusivamente con la formulazione pediatrica di Comirnaty® omologata il 10 dicembre 2021 da Swissmedic. Come di consueto, Pfizer fornirà le dosi di vaccino da tre a quattro settimane dopo l’omologazione. Pertanto, i vaccini Comirnaty® per i bambini saranno disponibili in Svizzera da inizio gennaio 2022.

La vaccinazione per i bambini tra i cinque e gli undici anni è gratuita. Le modalità di finanziamento e fatturazione sono identiche a quelle della vaccinazione per gli adulti. La Svizzera ha ordinato un numero sufficiente di vaccini per permettere la vaccinazione dei bambini di questa fascia d’età.

Saranno i Cantoni a decidere e comunicare a partire da quando e dove i genitori potranno chiedere un appuntamento per far vaccinare i propri figli.