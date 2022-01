Ricoverati per Covid o con Covid? L'UDC chiede i numeri al Governo

BELLINZONA - Ricoverati per Covid o con Covid? Quali i numeri in Ticino? Lo chiede in un’interrogazione al Consiglio di Stato il deputato Paolo Pamini a nome del Gruppo UDC. “Nel conteggio dei ricoveri connessi alla Covid19 allestiti dagli istituti sanitari ticinesi e dal DSS - si legge nel testo dell’atto parlamentare - rientrano anche persone che si scoprono positive alla Covid19 quando arrivano in ospedale per altri motivi (segnatamente traumi, gravidanze, altre malattie)? Lo stesso vale per il conteggio dei decessi connessi alla Covid19?”.

Ma i parlamentati democentristi pongono anche una serie di domande aggiuntive, chiedendo al Governo un riscontro numerico.

In caso affermativo alla prima domanda, chiede l’interrogazione, “quale percentuale dei pazienti ospedalieri (in seguito degenti) in Ticino è stata ospedalizzata con Covid19 e quale da Covid19? Quale percentuale dei degenti in cure intensive in Ticino è stata ospedalizzata con Covid19 e quale da Covid19? Qual è l’età media dei degenti con Covid19 in Ticino? Qual è l’età media dei degenti da Covid19 in Ticino? Qual è l’età media dei degenti in cure intensive con Covid19 in Ticino? Qual è l’età media dei degenti in cure intensive da Covid19 in Ticino? Quanti degenti con Covid19 in Ticino presentano comorbidità? Quanti degenti da Covid19 in Ticino presentano comorbidità? Quanti degenti in cure intensive con Covid19 in Ticino presentano comorbidità? Quanti degenti in cure intensive da Covid19 in Ticino presentano comorbidità?”.