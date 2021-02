CORTINA - Un'altra medaglia d'oro per Lara Gut-Behrami. Continua il magic moment della sciatrice ticinese, che dopo l’oro in superG e il bronzo in discesa conquista il primo posto in gigante ai Mondiali in corso a Cortina.

Nella prima manche si era classificata terza ma una magistrale seconda manche le ha permesso di scavalcare le rivali e vincere. Seconda, a soli due centesimi, Mikaela Shiffrin, mentre terza si è classificata Katharina Liensberger.