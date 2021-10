"Calcio ticinese" torna nelle librerie con due edizioni all'anno! Saranno oltre 200 pagine di interviste, approfondimenti, statistiche e quiz

BELLINZONA - “Carta canta”. E con il profumo della carta stampata ‘canta’ anche il calcio regionale. Sì, perché a partire dalla fine della stagione 2021-2022 il calcio regionale torna nelle librerie con novità imperdibili per tutti gli amanti del nostro calcio.

Lo storico, amato, “Calcio ticinese” (Fontana Edizioni) non molla, anzi...raddoppia. Lo fa grazie

all’acquisizione della rivista da parte di Grafica Set, diretta da Sacha Cattelan e già attiva nel settore dell’editoria ticinese con diverse pubblicazioni.

Non verrà stravolta la storia e la tradizione del celebre annuario. Il nome resterà il medesimo, ma cambieranno i contenuti e la modalità di distribuzione. Non un numero all’anno, ma due. Di pari passo con la fine dei gironi di andata e ritorno per oltre duecento pagine in totale di interviste, statistiche, quiz, approfondimenti e tanto altro.

A curare la parte redazionale con il ‘solito’ amore, passione e impegno sarà il team di

Laborsport.com, coordinato dal direttore Riccardo Vassalli, nota firma del mondo pallonaro

ticinese e nostro collega. “Sono enormemente grato a Sacha per la fiducia e per rendere possibile un sogno nel cassetto. Sognavo, in effetti, fin dalla tenera età di calcare le orme di mio padre scrivendo un libro che possa scaldare il cuore degli appassionati. Con Sacha condivido inoltre lo smisurato amore per il calcio in tutte le sue forme. Ci aspettano mesi di duro lavoro, ma siamo sicuri di poter regalare un prodotto valido e innovativo a tutti gli amanti del calcio”, sono le parole di Vassalli.

Sacha Cattelan: "La storica testata “Calcio ticinese” rappresenta per noi una radice in più sul

territorio cantonale. Grazie al team di Laborsport.com e Riccardo, giovane “penna” già affermata ma dal futuro più che promettente, offriremo a tutti gli amanti sportivi contenuti esclusivi e approfondimenti di prestigio. E lo faremo in forma cartacea, tradizionale, da poter collezionare e custodire gelosamente numero dopo numero.

Il ‘nuovo’ ‘Calcio Ticinese’ uscirà per la prima volta alla fine della stagione 2021-2022, per poi

essere disponibile a cadenza semestrale dalla stagione 2022-2023.

È possibile fin da ora abbonarvi alla rivista scrivendo una mail a: calcioticinese@grafica.ch e

indicando le vostre generalità, nonché l’indirizzo di spedizione e fatturazione.

Prezzi: Abbonamento annuo 70.- Singola uscita: 39.-