Là dove c’era il Living Room, ora c'è il Bunker. Tito Bravo tra i promotori

LUGANO - Là dove c’era il Living Room, ora c’è, ci sarà da venerdì 20 dicembre, il “Bunker Club Music Concept”. Era maggio quando lo storico locale notturno di via Trevano, chiudeva i battenti dopo vent’anni di attività, compresi gli esordi a Massagno.



E per molti fu uno shock, essendo il Living l’unico esercizio pubblico alternativo delle notti luganesi, con i suoi dj set e i suoi concerti dal vivo. Ma dopo alcuni mesi, come si legge sull’edizione odierna del Corriere del Ticino, il vuoto lasciato dal Living sta per essere colmato da una nuova iniziativa.



Venerdì, come detto, verrà tenuto a battesimo il nuovo locale. E tra i promotori, ancora una volta, c’è l’inossidabile Re della movida cittadina, Hector Moron Bravo, detto “Tito”, pronto a una nuova sfida dopo mille locali e le note vicissitudini giudiziarie.



“Era un peccato - ha spiegato l’imprenditore al CdT - vedere vuoto un posto così. Vogliamo migliorare la movida luganese, che sta un po’ morendo. E vogliamo offrire un prodotto diverso dagli altri, come del resto già faceva il Living Room, che si è costruito una clientela molto affezionata e che ha seguito la sua programmazione per anni”.