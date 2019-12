Pioggia, ancora tu? Settimana con l'ombrello in mano. E altro che 'bianco Natale', "temperature sopra la norma stagionale"

LOCARNO – Chi sognava un bianco risveglio in Ticino è rimasto deluso, almeno a basse quote. La grande protagonista di questo inizio settimana è la pioggia. E lo resterà per (quasi) tutta la settimana. Sì, anche nel weekend, l’ultimo prima di Natale.

È quanto prevedono gli esperti di MeteoSvizzera, secondo i quali si prospetta una settimana in cui è meglio non dimenticarsi l’ombrello. Le previsioni per domani, martedì 17 dicembre, sono pressoché identiche a quelle di oggi. “Limite delle nevicate in rialzo fin verso 1500/1800 metri e precipitazioni moderate, ma continue, per tutta la giornata”. Sopra i 1800 metri di quota, invece, “attesi fino a 30 centimetri di neve fresca nella notte”.

Giornate di pioggia anche quelle di mercoledì e giovedì con con “intervalli asciutti nel pomeriggio, e giovedì. Il giorno peggiore della settimana – prevedono dalla stazione meteorologica di Locarno-Monti – sarà venerdì, quando “precipitazioni frequenti e abbondanti” la faranno da padrone in tutto il Ticino. Le prime proiezioni parlano di oltre 7 millimetri all’ora dal primo pomeriggio.

Scende fino a 1200 metri il limite delle nevicate per la giornata di sabato, quando sono comunque attese “ulteriori precipitazioni frequenti e abbondanti con una temperatura massima prevista di 10°”.

Prevista qualche possibile schiarita solo nell’ultimo giorno della settimana. Il sole tornerà verosimilmente a partire da lunedì. E la settimana di Natale? MeteoSvizzera – pur specificando che si tratta di previsioni con attendibilità bassa – ‘delude’ chi sogna un bianco Natale. La prossima settimana sarà in linea di principio “generalmente soleggiate con qualche episodio di precipitazione e con temperature superiori alla norma stagionale”.