Weekend ed Epifania con il sole. Domani attese temperature fino a 14°

LOCARNO – È un inizio 2020 senza pioggia. Come per i primi giorni dell’anno, anche l’imminente fine settimana e l’inizio della prossima settimana saranno caratterizzati da un clima mite con temperature massime comprese tra i 5° e gli 11°.

Per oggi, venerdì 3 gennaio, gli esperti di MeteoSvizzera prevedono “poco sole” con le colonnine di mercurio dei termometri che non superano gli 8°. Più soleggiata la giornata di domani, quando “a basse quote sono attesi addirittura 14°”.

Simile la previsione di MeteoSvizzera per domenica. “Sarà – spiegano gli esperti – una giornata generalmente soleggiata e, soprattutto in mattinata, ventosa. Di 11° la temperatura massima prevista per l'ultimo giorno della settimana.

Sole previsto anche per l’Epifania, lunedì 6 gennaio, con una temperatura massima stimata attorno agli 8°. La temperatura si alzerà ulteriormente – fino agli 11° – nelle giornate di martedì 7 e mercoledì 8 gennaio.