Grave incidente stradale per Lapo Elkann. In coma per dieci giorni, ma dalla Svizzera assicura: "Sto bene, ora voglio solo fare del bene"

SVIZZERA – Momenti di paura per il rampollo di casa Agnelli Lapo Elkann. L’imprenditore 42enne è stato vittima di un grave incidente stradale a Tel Aviv, in Israele. L’incidente – riporta il Corriere della Sera – è avvenuto una decina di giorni fa, ma la notizia è filtrata solamente oggi. A causa delle serie ferite riportate, Lapo è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale di Tel Aviv, dove si è da poco risvegliato dal coma.

Il rampollo di casa Agnelli ha riportato varie fratture e subito diversi interventi chirurgici. La dinamica dell’incidente è ancora poco chiara e di difficile ricostruzione avendo l’imprenditore perso conoscenza. Altre persone non sono rimaste coinvolte nell’incidente.

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, Lapo si trova ora in un ospedale in Svizzera ed è sulla via del recupero. “Voglio ringraziare Dio – ha detto il protagonista al Cds –. Voglio ringraziarlo per avermi dato la possibilità di ridarmi la vita e voglio pregare per i ragazzi che ho visto morire accanto a me nei letti delle emergenze dell’ospedale. Ora voglio concentrarmi sul mio tempo, il mio cuore e fare del bene”.