Regime antifrontalieri, Roma dice no. "Delusione e rabbia per un Governo che non capisce le dinamiche del nostro territorio"

ROMA – Regime fiscale incentivante per i lavoratori della Provincia di Varese, per far sì che essi decidano di rimanere a lavorare in loco e non si dirigano verso la Svizzera? Roma dice no: 290 voti contro e 187 favorevoli, con PD e 5Stelle contrari.

E il deputato leghista Matteo Bianchi si lascia andare a uno sfogo: ”Non lamentiamoci se qualcuno del nostro territorio percepisce di essere abbandonato e sogna di diventare il 27esimo cantone elvetico”.

Un desiderio, secondo il sito Internet malpensa24, che contraddistingue buona parte dei varesini.

“Delusione e rabbia per un Governo che non capisce le dinamiche di un territorio particolare come il nostro! La proposta andava ben oltre l’aspetto economico, ed aveva anche la presunzione di poter far qualcosa per frenare il fenomeno del frontalierato, tenendo i lavoratori nella nostra provincia grazie ad un intervento positivo sul cuneo fiscale”, ha commentato amaramente sui social Bianchi.