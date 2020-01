Papa Francesco versione inedita: una fedele lo strattona e lui si infuria. La reazione diventa virale. VIDEO

ROMA – Papa Francesco così irritato non si era mai visto. È immediatamente diventato virale il video che ritrae il Pontefice dare un buffetto sulla mano a una donna che lo ha strattonato in maniera troppo energica. I fatti sono avvenuti ieri dopo la messa di ringraziamento dell'ultimo dell'anno in Piazza San Pietro, a Roma.

Dopo essersi liberato, il Pontefice è andato via col volto rabbuiato a causa del fuoriprogramma e dell'imprevisto che ha dovuto affrontare. Poco prima, aveva salutato (e poi tranquillizzato) un bambino che, sporgendosi troppo dalle transenne, era caduto a terra.