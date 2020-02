"Kiss me now", un menu per gli innamorati al ristorante "Da Jean Pierre"

ASCONA – Un San Valentino ghiotto e romantico al Parkhotel Delta di Ascona… In occasione della festa degli innamorati, venerdì 14 febbraio, lo chef Jean Pierre, ha immaginato un menu da gustare a lume di candela, e con le note romantiche del maestro Tom Tarantino al pianoforte accompagnato dalla voce di Luana. Una serata speciale in un luogo raffinato ed elegante per celebrare la festa dell’amore. E all’amore si è ispirato lo chef per intitolare il suo menu: “Kiss me now”.

Ecco le sue proposte

Il Cocktail degli innamorati

***

Carpaccio di pesce spada affumicato all’olio di oliva e limone con pepe rosa, rucola e pinoli

***

Risotto Terreni alla Maggia aromatizzato al tartufo

***

Medaglioni di vitello su letto d’asparagi verdi con salsa Olandese accompagnati da patate al rosmarino

***

Tortino al cuore di cioccolato fondente e gelato alla vaniglia

***

Costo: 84 franchi a persona. Per prenotazioni telefonare allo 091.785 77 85