Urta un muro con l'auto, un uomo in pericolo di vita

AGRA - La Polizia cantonale comunica che questa mattina, verso le 06:45, ad Agra vi è stato un incidente della circolazione stradale con ferimento.

In base a una prima ricostruzione, un 54enne del Luganese stava circolando su via Roncone in direzione di Agra. Per cause che spetterà all'inchiesta di polizia stabilire, il conducente ha perso il controllo dell'auto che ha urtato un muro sulla sua sinistra.

Sul posto, oltre agli agenti della Polizia cantonale e, in supporto, la polizia della città di Lugano, sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano nonché i pompieri di Lugano.

Stando a una prima valutazione medica, l'uomo ha riportato ferite tali da metterne in pericolo la vita.