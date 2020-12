Ecco la neve. Ticino imbiancato fino a domenica: prevista allerta di grado 4

LOCARNO – Era attesa ed è arrivata. Tutto il Ticino ha assaggiato oggi la prima spolverata di neve. E così sarà nei prossimi giorni. Dalla stazione meteorologica di Locarno-Monti prevedono, infatti, precipitazioni frammiste a neve fino ad almeno la giornata di sabato.

Domani, giovedi 3 dicembre, non bisognerà lasciarsi ingannare dal timido sole previsto in mattinata. Verso sera è infatti atteso un "rapido aumento della nuvolosità, seguito da deboli precipitazioni." A basse quote la temperatura minima si aggira intorno ai -2 e 2 gradi. La massima attorno i 6. Il limite delle nevicate è fissato attorno ai 500 metri.

Pioverà per lunghi tratti nella giornata di venerdì, quando le colonnine di mercurio dei termometri oscilleranno in gran parte del territorio tra lo 0 e i 4 gradi. Ma Meteo Svizzera lancia l'allarme neve a partire proprio da venerdì. Gli esperti prevedono tra i 30 e i 60 centimetri sopra i 1000 metri. Dai 5 ai 15 sopra i 400 metri. Il grado di allerta per tutto il Ticino è tendenzialmente di grado 4 (pericolo forte).

L'allerta è stata diramata fino alla giornata di domenica, quando sono attesi oltre 70 centimetri di neve fresca.