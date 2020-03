Clima surreale a Mendrisio e Stabio: stazioni, treni e parcheggi completamente deserti. Guarda la fotogallery

MENDRISIO/STABIO – Surreale. Non ci viene da definire altrimenti lo scenario a cui abbiamo assistito questa mattina dalle 7:00 alle 7:30. L'emergenza coronavirus e le conseguenti misure del Governo ticinese e italiano hanno drasticamente cambiato la routine quotidiana.

Le stazioni di Mendrisio e Stabio si presentavano questa mattina completamente deserte, così come i vagoni dei treni e i parcheggi adiacenti alle stazioni. Un annuncio al megafono delle FFS rende tutto ancora più surreale: "Si avvisa la gentile utenza che i treni da e verso Stabio possono subire dei ritardi non precisati per mancanza di personale. Ringraziamo fin da ora per la comprensione".

Scene mai viste destinate a restare per sempre nelle nostre memorie.