Coronavirus in Ticino, la testimonianza di un medico in trincea: "Qui in ospedale da ieri sera è un incubo. Non uscite più di casa!"

Vi proponiamo la trascrizione di un audio registrato nelle ultime ore da un medico che sta lavorando al fronte in uno dei principali ospedali ticinesi. Non è un fake. Questo ve lo possiamo garantire con certezza. Purtroppo. Leggete e rileggete queste parole. E riflettete.

“Non è una semplice influenza, questo virus è una porcheria mai vista dall’umanità. È una catastrofe. Bambini e ragazzi fanno raffreddore, febbre e polmonite, ma guariscono abbastanza bene, mentre dalla fascia dei 40 anni in su si rischiano complicazioni più gravi, polmoniti severe… Il 20% viene ricoverato, il 7% finisce in cure intensive perché ha bisogno di una macchina per respirare, e il 2 o 3% muore, e sono spesso gli anziani, ma le infezioni gravi avvengono anche nei giovani.

Dovete assolutamente attenervi all’isolamento sociale, non dovete più uscire di casa, non dovete più lavorare. Qui in ospedale da ieri sera è un incubo, un’ambulanza dietro l’altra, ambulanze militari, elicotteri, stiamo lavorando e ci stiamo preparando a dei turn-over pazzeschi e non sappiamo come gestire tutti questi pazienti che ci arrivano addosso. La situazione è altamente drammatica, il pericolo c’è da tempo, ma purtroppo non siamo stati ascoltati. È una brutta situazione, veramente brutta!”