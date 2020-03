BERNA – I contagi continuano ad aumentare in Ticino, dove sono 291, così come in Svizzera. In tutto il Paese adesso i malati di Coronavirus sono 2'200.

La progressione rispetto a ieri è di 800 casi, ma va considerato come nei giorni scorsi la Confederazione non teneva conto delle dichiarazioni non ancora inserite nella sua banca dati. Per cui, i dati possono divergere da quelli comunicati dai Cantoni.